Unangenehm oder total gerührt – wie reagiert Melissa auf die gefühlvolle Videobotschaft von ihrem prominenten Verehrer Pietro Lombardi (27)? Seit dem ersten Tag verfolgt der DSDS-Juror das Treiben in der Love Island-Villa. Dabei hat es ihm vor allem eine Islanderin angetan: die süße Melissa aus Herrenberg. Weil es der nach ihrer Trennung von TV-Partner Danilo Cristilli gerade nicht so gut geht, schickt er ihr ein persönliches Video ins Haus. Beim Schauen bekommt die 23-Jährigen sofort einen hochroten Kopf!

In dem bezaubernden Clip richtete Pie nicht nur ein paar nette Worte an Melissa, er trällert ihr sogar ein Ständchen. Während die anderen Islander ungläubig aber begeistert auf den Fernseher starren, errötet die Mitarbeiterin eines Kundenservices immer mehr. "Ich bin einfach baff. Ich kann nichts sagen. Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin geschmeichelt", berichtet sie später im Sprechzimmer. Das Interesse scheint aber auf Gegenseitigkeit zu beruhen, denn sie fügt noch hinzu: "Wir sehen uns draußen!" Ihr Ex Danilo ist übrigens auch von der Geste des 27-Jährigen erfreut: "Cool, einfach geile Aktion von Pietro."

Offen für einen neuen Mann wäre Melissa allemal, schließlich ist sie gerade erst wieder frisch single geworden. Und eigentlich wäre Pie ein perfektes Match für die freche Schwäbin. Was glaubt ihr: Werden die beiden draußen wirklich ein Date haben? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

ActionPress/Revierfoto & RTL II / Magdalena Possert Collage: Pietro Lombardi und "Love Island"-Beauty Melissa

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Love Island, RTL II Melissa und Danilo bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de