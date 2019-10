Eigentlich ist Suri Cruise (13) erst 13 Jahre alt – doch ihr Kleidungsstil erinnert jetzt schon stark an den ihrer 40-jährigen Mama! Bereits zu ihrer Geburtstagsfeier im vergangenen April präsentierte sich Katie Holmes' Tochter ganz im Kleidungsstil des ehemaligen Dawson's Creek-Stars – sie kombinierte ein Ethno-Blümchenkleid mit einer Jacke in Türkis. Auch sonst scheinen Suris Outfits immer wieder zu belegen, dass Katies (40) lässiger Stil ziemlich auf sie abfärbt!

Der Teenager ist auf Paparazzibildern häufig mit weiter und luftiger Kleidung zu sehen: Genau wie ihre Mutter, ist Suri offenbar ein großer Fan des Boho-Stils – sie trägt immer wieder lässige, sommerliche Röcke und Kleider. Doch auch an kühleren Tagen präsentiert sie sich gerne als kleine Kopie der Schauspielerin: Erst im vergangenen März schlenderten Mutter und Tochter mit ähnlichen Outfit-Kombinationen durch New York – beide trugen eine lockere Hose, einen langen Mantel und rundeten den Look mit bunten Highlights ab.

Was die Kleiderwahl betrifft, besteht also auf jeden Fall Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Promi-Damen. Die Mehrheit der Promiflash-Leser ist außerdem der Meinung, dass Suri ihrer Mama auch sonst sehr gleicht: In einer Umfrage stimmten 69,3 Prozent der Teilnehmer dafür, dass die 13-Jährige Katie ähnelt – nur 30,7 Prozent sahen mehr Ähnlichkeit zu Suris Vater Tom Cruise (57).

Felipe Ramales / Splash News Katie Holmes und Suri Cruise in New York, 2019

Elder Ordonez / Splash News Katie Holmes und Suri Cruise in New York, 2019

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise beim Jingle Ball 2017

