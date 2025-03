Katie Holmes begeistert mit frühlingshaftem Look in Paris

Katie Holmes (46) ist schon seit Jahren eine verlässliche Quelle für schicke Outfits. Im Rahmen der Fashion Week in Paris zeigte sich die "The Dark Knight"-Darstellerin vor wenigen Tagen in einem stylishen Ensemble. Zu einem gekürzten Trenchcoat in einem zarten Gelb kombinierte sie eine weite Cargohose in derselben Farbe. Ihre braunen Haare trug die Schauspielerin offen und leicht gelockt, was ihr ein lässiges Auftreten verschaffte. Mit High Heels und einer schwarzen Designertasche vervollständigte sie den frischen Look.

Die 46-Jährige ist für viele Fans eine Modeikone und sorgt immer wieder mit ihrem Streetstyle für Aufmerksamkeit. In einem Interview mit Town & Country berichtete die Mutter von Suri Cruise (18) im August, dass sie sich von dem Interesse geschmeichelt fühle, allerdings wolle sie sich bei ihrer Kleiderwahl von niemandem unter Druck setzen lassen. "Ich bin fest entschlossen, ein eigenes Leben zu führen und mir von dieser Branche keine so einfachen Entscheidungen wie das, was ich trage [...] diktieren zu lassen", machte die Brünette deutlich.

Bis vor Kurzem wohnte Katie gemeinsam mit ihrer Tochter Suri in New York. Allerdings zog der Teenager im vergangenen Sommer nach Pittsburgh, um dort die Carnegie Mellon University zu besuchen. Für die nun allein lebende Mama ist dies eine große Veränderung, doch in einem früheren Gespräch mit dem Magazin machte Katie deutlich: "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin sehr glücklich für sie."

Getty Images Katie Holmes im Juli 2022

ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York

