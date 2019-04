Suri Cruise (13) ist jetzt ganz offiziell kein Kind mehr! Die Tochter der beiden Hollywoods-Stars Tom Cruise (56) und Katie Holmes (40) sieht ihrer Mama nicht nur extrem ähnlich, sie hat auch deren guten Geschmack geerbt. Das stellte der Promi-Spross auch bei seinem Geburtstags-Dinner unter Beweis. Das verbrachte die nun 13-Jährige mit ihrer Mutter und zwei Freundinnen in einem Restaurant in New York City!

Im rosafarbenen, trendigen Ethnoprint-Minikleid und einer türkisen Jacke sowie einem strahlenden Lächeln im Gesicht stahl Suri an ihrem 13. Geburtstag allen die Show. Wahnsinn – wie erwachsen die nun in Amerika offiziell als Teenager geltende Beauty aussieht. Laut Daily Mail speiste die Geburtstagstruppe im edlen, amerikanischen Restaurant Delicatessen. Auf den Tisch kamen dabei lecker aussehende Nudelgerichte sowie Brot und Salate.

Mama Katie gönnte sich auch ein Glas Rotwein anlässlich des Ehrentags ihrer Tochter. Von Papa Tom fehlte in dem Restaurant jede Spur, genau wie vom aktuellen Partner der Hollywood-Schönheit, Jamie Foxx (51). Dass Ersterer sich nicht der Mädelsgruppe anschloss, ist allerdings weniger verwunderlich – seit 2013 gab es kein gemeinsames Bild mehr von ihm und seinem Töchterchen. Die beiden sollen sich nur äußerst selten sehen. Als Grund gilt vor allem die Glaubensgemeinschaft Scientology, der die Kleine nicht angehört.

Splash News Suri Cruise beim Geburtstags-Dinner im April 2019 in New York

Splash News Suri Cruise an ihrem Geburtstag im April 2019 in New York

Splash News Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri Cruise (r.) und deren Freundinnen

