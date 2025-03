College-Pause: Suri Cruise bummelt mit Katie durch New York

Katie Holmes (46) und ihre Tochter Suri Cruise (18) wurden am Wochenende bei einem gemeinsamen Spaziergang in New York City gesichtet. Die Schauspielerin und der Teenager genossen eine seltene Auszeit zusammen, nachdem Suri für eine kurze Pause von ihrem Studium an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh in die Stadt zurückgekehrt war. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, ist Katie in einem eleganten langen Mantel und einer roten Cordhose zu sehen, während Suri eine dunkle Jeans und eine lässige Oversize-Jeansjacke trägt.

Es war einer der seltenen öffentlichen Auftritte der beiden, die zuletzt im Januar gemeinsam in New York gesehen wurden, als Suri ihre Mutter bei deren letzter Broadway-Vorstellung von "Our Town" unterstützte. Die beiden sollen ein inniges Verhältnis pflegen, jedoch seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Tom Cruise (62) haben – Suris Vater und Katies Ex-Mann, mit dem die Schauspielerin zwischen 2006 und 2012 verheiratet war. Gründe dafür sollen unter anderem die Differenzen in Bezug auf die Scientology-Kirche sein, der Tom nach wie vor angehört, Katie jedoch nach der Trennung 2012 verließ.

Nach ihrer Trennung von Tom im Jahr 2012 verlangte Katie das alleinige Sorgerecht für Suri. In Interviews gab sie schon öfter einen Einblick in ihren Alltag als alleinerziehende Mutter und betonte, wie stolz sie auf Suri ist, die trotz der medienwirksamen Trennung ihrer Eltern ihren eigenen Weg geht. War Suri einst ein beliebtes Fotomotiv der Paparazzi, hielt Katie sie in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb sie heute ein relativ zurückgezogenes Leben pflegt.

MEGA / Jawad Elatab Katie Holmes und ihre Tochter Suri im Januar 2018

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

