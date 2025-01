Suri Cruise unterstützt Mama Katie Holmes bei Broadway-Show

"Dawson's Creek"-Star Katie Holmes (46) hatte am vergangenen Sonntag allen Grund zum Strahlen: Ihre Tochter Suri Cruise (18) war dabei, als die Schauspielerin ihre letzte Aufführung des Broadway-Stücks "Our Town" im Ethel Barrymore Theatre in New York feierte. Die Studentin, die aus Katies Beziehung mit Action-Star Tom Cruise (62) stammt, zeigte sich backstage, um ihre Mutter zu unterstützen. Warm eingepackt in eine grüne Daunenjacke und blaue Jeans mischte sich Suri lässig und unaufgeregt unter das Team und die Besucher des Theaters. Die "Batman Begins"-Darstellerin selbst war in einem eleganten schwarzen Outfit samt Louboutin-Heels unterwegs und begrüßte ihre Gäste nach der finalen Vorstellung.

Katie, die in der Produktion die Rolle der Mrs. Webb spielte, erhielt für ihre Darbietung auf der Bühne viel Lob. An ihrer Seite traten Stars wie Jim Parsons (51), bekannt aus The Big Bang Theory, und Zoey Deutch (30) auf. Die Broadway-Show, die ihre Premiere im Oktober gefeiert hatte, brachte Katie und Suri auch schon zu einem anderen besonderen Anlass zusammen: Bereits im Dezember hatte Suri ihre Mutter an ihrem 46. Geburtstag mit einem Blumenstrauß überrascht und zusammen mit dem Ensemble gefeiert. Suri, die derzeit an der Carnegie Mellon University studiert, war während der gesamten Spielzeit von "Our Town" regelmäßig vor Ort, um den Erfolg ihrer Mutter aus nächster Nähe mitzuerleben.

Katie und Suri verbindet eine enge Mutter-Tochter-Beziehung, die vor allem nach Katies Scheidung von Tom im Jahr 2012 immer stärker geworden ist. Die Schauspielerin erhielt nach der Trennung nämlich das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter. Suri und ihr Vater stehen sich nicht sonderlich nah, ganz im Gegenteil. Tom hatte in einem früheren Gerichtsverfahren angedeutet, dass Suri nicht mehr Teil seiner Scientology-Gemeinschaft sei, was laut Experten ein Grund für den Kontaktabbruch zwischen Vater und Tochter sein könnte.

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise, 2017

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

