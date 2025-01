Nach 15 Monaten: Katie Holmes beendet Broadway-Engagement

Seit Oktober 2023 spielt Katie Holmes (46) in Thornton Wilders klassischem Theaterstück "Our Town" die liebevolle Mutter zweier Kinder. Doch das erfolgreiche Revival, das erstmals seit 25 Jahren am Broadway zu sehen ist, endet am 19. Januar 2025 mit einer letzten Aufführung. In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Produktion zeigt sich Katie dankbar und auch wehmütig angesichts des nahenden Endes ihrer Reise mit dem Ensemble. "Ich bin so glücklich, dass ich sechs Tage in der Woche nach Grover’s Corners kommen kann", schwärmt sie von der Arbeit an dem Stück.

Das Drama "Our Town" spielt in der fiktiven Kleinstadt Grover's Corners zu Beginn des 20. Jahrhunderts und stellt das Gemeinschafts- und Familienleben in den Mittelpunkt. Neben Katie stehen auch andere prominente Kollegen auf der Bühne, darunter Jim Parsons (51), bekannt aus "The Big Bang Theory", sowie Zoey Deutch (30), Tochter der Hollywood-Größen Lea Thompson (63) und Howard Deutch. Katie selbst genießt nicht nur ihre Rolle, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Ensemble, die für sie etwas Besonderes ist: "Wir sitzen alle im selben Boot, und jede Show fühlt sich wie eine neue Gemeinschaft an." Auch wenn Katie zuversichtlich auf die Zeit nach dem letzten Vorhang blickt, betont sie, dass ihr das Loslassen von der Gemeinschaft schwerfallen werde.

Für Katie ist die Bühne längst kein Neuland mehr. Sie debütierte bereits im Jahr 2008 in dem Stück "All My Sons" am Broadway. Danach konnte sie mit weiteren Engagements an ihre Theaterkarriere anknüpfen – zuletzt im Jahr 2024 bei der Off-Broadway-Produktion "The Wanderers". Einem breiten Publikum ist sie durch die TV-Kultserie "Dawson's Creek" bekannt geworden. Trotz ihrer Erfolge auf Leinwand und Bühne bleibt sie vor allem ein Familienmensch: Die Schauspielerin ist alleinerziehende Mutter von Suri Cruise (18), die aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Tom Cruise (62) stammt.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robert O'Neil / Backgrid, Getty Images / Monica Schipper Suri Cruise und Katie Holmes

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige