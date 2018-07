Ist Suri Cruise mehr Mama oder doch Papa? Die Tochter des Ex-Paares Katie Holmes (39) und Tom Cruise (56) ist mittlerweile schon 12 Jahre alt! Bald kommt sie ins aufregende Teeniealter und langsam lassen sich schon ihre späteren Gesichtszüge erahnen. Doch nach wem kommt die Kleine denn? Die Promiflash-Leser sind der Meinung, dass Suri eindeutig ihrer Mutter Katie ähnlicher sieht!

In der Umfrage, ob sie mehr wie ihr Vater oder ihre Mutter aussieht, waren sich die Fans einig: Von insgesamt 3.163 Stimmen (Stand 08.07.2018) fand die Mehrheit von 69,3 Prozent (2.191 Stimmen), dass Suri Katie am meisten ähnelt! Sie sei ganz die Mama, meinen die Promiflash-Leser. Den restlichen 30,7 Prozent (972 Stimmen) nach komme die 12-Jährige mehr nach Tom.

In den Kommentaren auf Facebook finden die User, dass Suris Ähnlichkeit zu Katie vor allem in der Gesichtsform und der Mundpartie bestehe – auch die langen glatten Haare spielten in diese Entscheidung mit ein. Die Augenfarbe habe die Tochter ebenfalls von ihrer Mutter, aber die Form komme nach Tom.

Pap Nation / Splash News Splash-ID ; Splash News ; Patricia Schlein/WENN.com Tom Cruise, Suri Cruise und Katie Holmes, 2018

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior Couture Katie Holmes bei der Fashion Week in Paris

Anzeige

Sean Thorton/WENN.com Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de