Suri Cruise überrascht ihre Mama Katie zu deren Geburtstag

Katie Holmes (46) schwebt auf einer Welle der Dankbarkeit – und das nicht ohne Grund. Die Schauspielerin feierte kürzlich ihren 46. Geburtstag, begleitet von einer besonders rührenden Geste ihrer Tochter, Suri Cruise (18). In ihrer Instagram-Story teilte die "Dawson’s Creek"-Ikone einen Schnappschuss eines prachtvollen Bouquets aus violetten Rosen, das sie von ihrem einzigen Spross erhalten hat. Dazu schrieb Katie: "Ich bin so dankbar für all meine Segnungen – vor allem für meine Tochter." Die kleine Aufmerksamkeit zeigt einmal mehr, wie eng die Verbindung zwischen den beiden ist.

Es ist kein Geheimnis, dass Katie und Suri eine außergewöhnliche Beziehung haben. Seit ihrer Scheidung von Tom Cruise (62) im Jahr 2012 zog die US-Amerikanerin ihre Tochter allein groß. Gemeinsam meisterten sie die Herausforderungen des Lebens – Katie erklärte sogar, sie seien "irgendwie zusammen erwachsen geworden". Heute studiert die mittlerweile 18-Jährige an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, doch die Nähe zwischen den beiden bleibt ungebrochen. Ob Suris Schulabschluss an der renommierten LaGuardia High School oder der Umzug ins College-Wohnheim – ihre Mama war immer an ihrer Seite. "Ich bin wirklich stolz auf sie, aber ich werde die Nähe vermissen", gestand sie kürzlich in einem Interview mit Town & Country. Und auch Suri unterstützt ihre Mutter, wo sie nur kann: Im Oktober reiste sie extra nach New York, um bei der Premiere von Katies Broadway-Stück "Our Town" dabei zu sein.

Neben ihrer Rolle als stolze Mutter ist Katie nämlich derzeit auch beruflich in Bestform. Im Revival des Pulitzer-Preis-gekrönten Theaterstücks "Our Town" von Thornton Wilder schlüpft sie in die Rolle der Mrs. Webb, der Mutter von Emily, die von Zoey Deutch (30) gespielt wird. Unterstützt wird sie von einem beeindruckenden Ensemble, darunter Jim Parsons (51) und Ephraim Sykes, die dem Klassiker aus dem Jahr 1938 neues Leben einhauchen. "Wir haben eine wundervolle Gruppe von Schauspielern, die intensiv daran arbeitet, dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Es ist wirklich aufregend", schwärmte die "Miss Meadows"-Bekanntheit in einem Promo-Video auf YouTube. Das Stück läuft noch bis zum 19. Januar 2025 im Barrymore Theatre in New York.

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

ActionPress Katie Holmes im November 2024

