Was für eine Überraschung bei Nadine Menz (29)! Anfang August erklärte die Schauspielerin ihren plötzlichen Rückzug aus den Medien und verkündete auf Social Media süße Baby-News: Im Juni war sie klammheimlich Mama der kleinen Lia geworden. Seitdem zeigte sie ihrer Community öfter Bilder von ihrer Schwangerschaft. Doch das ist nicht die einzige freudige Nachricht, die der ehemalige GZSZ-Star parat hat. Nun verrät sie, dass ihren Bachelorabschluss gemacht hat!

Auf Instagram teilt die gebürtige Bonnerin ein Foto, auf dem sie in einem schwarzen Umhang und einer farblich dazu passenden Kappe zu sehen ist, die üblicherweise Doktoren nach ihrem Abschluss tragen. Dazu erklärt die frisch gebackene Absolventin: "Ich habe damals direkt nach der Schauspielschule mit dem Fernstudium angefangen und bin wirklich stolz, dass ich es durchgezogen habe!" In welcher Fachrichtung sie den akademischen Abschluss erlangt hat, verrät die Neu-Mama bisher noch nicht. Ihre Fans rechnen ihr diesen Schritt dennoch hoch an. Eine Userin kommentiert das Pic mit: "Das nenne ich mal Entschlossenheit. Glückwunsch!" Auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidaten Jana Heinisch gratuliert ihrer Freundin zum erfolgreichen Ausgang ihres Studiums.

Könnte es somit bald zum lang ersehnten GZSZ-Comeback von Nadine kommen? Bis Ende 2016 war sie als Ayla Höfer in der beliebten Seifenoper zu sehen. Möglich wäre eine Rückkehr zumindest, denn ihre Figur starb nicht den Serientod. Zusammen mit Philipp Christopher (42) alias David Brenner zog sie lediglich von Berlin nach Kuba.

