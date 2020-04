Zuckersüße Einblicke in den Familienalltag von Familie Menz! Im vergangenen August überraschte Schauspielerin Nadine Menz (30) ihre Fans mit dieser tollen Neuigkeit: Still und heimlich ist sie Mutter geworden. Ohne dass es jemand ahnte, hatte sie im Juni ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Bald wird die Kleine also ein Jahr alt – doch bevor es so weit ist, steht nun erst einmal der Geburtstag von Nadine auf dem Programm. Und den genießt die Darstellerin gemeinsam mit ihrer Tochter in vollen Zügen.

Vor wenigen Tagen feiert der Ex-GZSZ-Star seinen 30. Geburtstag. Auch wenn Geburtstagskinder aktuell auf größere Partys verzichten müssen, machen Nadine und ihre Liebsten das Beste daraus. Denn für die frischgebackene 30-Jährige ist es dennoch ein ganz besonderer Ehrentag. "Mein erster Geburtstag mit dir", schreibt sie zu einem Foto von sich und ihrem Töchterchen. Mit dem Hashtag #bestpresentever macht sie außerdem noch einmal deutlich, dass die kleine Lia eh das allerschönste Geschenk ist und sie trotz fehlender Geburtstagssause rundum glücklich ist.

Natürlich entgeht auch der Community der Geburtstag nicht und zahlreiche User hinterlassen liebe Kommentare auf Nadines Profil. "Überwältigt von all den lieben Worten, Gesten und Geschenken. Ich bin einfach nur dankbar, so wundervolle und liebevolle Menschen in meinem Leben zu haben", bedankt sie sich.

Instagram / nadinemenz Nadine Menz an ihrem Geburtstag

Instagram / nadinemenz Nadine Menz und ihre Tochter im März 2020

Instagram / nadinemenz Nadine Menz, Schauspielerin



