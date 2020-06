Was für ein schöner Rückblick! Vor drei Jahren kam Ex-GZSZ-Darstellerin Nadine Menz (30) unter die Haube: Am 3. Juni 2017 gab sie ihrem Liebsten Sascha Bigalke (30) nach drei Jahren Beziehung in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Zum diesjährigen Hochzeitstag machte Nadine ihren Followern eine schöne Überraschung: Sie veröffentlichte ein Bild von sich als Braut – und ihr Hochzeitskleid hatte definitiv den Wow-Faktor!

"Heute vor drei Jahren", schrieb die 30-Jährige zu ihrem Throwback-Pic auf Instagram. Auf dem Bild ist die Schauspielerin im Tag der Trauung zu sehen – sie trägt ein märchenhaftes Brautkleid. Das Oberteil ist mit zahlreichen Glitzersteinen bestickt und der Rock endet in einer großen Schleppe. Auf einen Schleier hatte Nadine zwar verzichtet – aber ein schöner Blumenstrauß durfte hingegen nicht fehlen. Die User gratulieren der TV-Darstellerin und überhäufen sie mit Komplimenten: "Super-schönes Kleid und hübsche Braut. Alles Gute zum Hochzeitstag", lautet einer der Kommentare unter dem Bild.

Seit knapp einem Jahr sind Nadine und Sascha übrigens nicht mehr nur zu zweit: Im Juni ist Nadine still und heimlich Mutter geworden und hat eine Tochter zur Welt gebracht. Das Paar hatte sich bewusst dagegen entschieden, die News früher zu verkünden: "Weil es für uns eine neue, aufregende und manchmal auch angsteinflößende Zeit war, die wir als Paar genießen wollten", erklärte die Beauty ihren Fans.

Instagram / nadinemenz Nadine Menz mit ihrem Freund Sascha und ihrer Tochter

Instagram / nadinemenz Nadine Menz mit ihrer Tochter, Mai 2020

Getty Images Nadine Menz bei der Berlin Fashion Week, Januar 2017



