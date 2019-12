Süßer Baby-Pic-Nachschub von Nadine Menz (29)! Im August dieses Jahres überraschte die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Klammheimlich sind sie und ihr Freund Sascha Bigalke (29) damals Eltern geworden. Seitdem macht die Schauspielerin auch kein Geheimnis mehr um ihre kleine Tochter und versorgt ihre Community regelmäßig mit niedlichen Baby-Updates. Zum Weihnachtsfest postet Nadine jetzt gleich mehrere Bilder ihres Lieblings.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die stolze Mama eine Foto-Reihe von sich und Lia. Zum Abschluss der stressigen Weihnachtszeit lassen es sich die beiden offenbar richtig gut gehen und genießen einen gemeinsamen Wellness-Tag. Während Nadine im gepunkteten Bikini ihren After-Baby-Body in Szene setzt, liegt ihr Nachwuchs in einem kuscheligen Strampler und Schnuller im Mund auf der Badeliege, die Beinchen fröhlich in die Luft gestreckt. Wie üblich bleibt das Gesicht der Kleinen allerdings verdeckt.

Wie sehr ihre Prinzessin ihr die Feiertage versüßt hat, hat Nadine bereits einen Tag zuvor auf ihrem Social-Media-Account deutlich gemacht. "Wenn man das Weihnachtsfest wieder durch Kinderaugen sieht", freute sie sich über das erste Weihnachtsfest zu dritt und erfreute ihre Follower mit einem Christbaum-Bild der glücklichen Familie.

