Ein neues hinreißendes Mama-Tochter-Posting für die Fans von Nadine Menz (29)! Anfang August machte diese überraschende Nachricht die Runde: Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin und ihr Mann Sascha Bigalke (29) hatten zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Nach und nach gab die TV-Darstellerin einige Details zu Töchterchen Lia bekannt. Jetzt bekamen Nadines Follower die kleine Maus sogar fast von vorne zu sehen!

Am Donnerstag bescherte die 29-Jährige den Instagram-Usern mit dieser Aufnahme einen Moment zum Dahinschmelzen: Das Foto zeigt Nadine mit ihrer kleinen Tochter auf dem Schoß, die ein gelbes Mützchen trägt und den Kopf so weit zur Seite dreht, dass man ihre Gesichtszüge nicht erkennen kann. "Mein Babygirl" betitelte die gebürtige Bonnerin das Posting und durfte sich schon nach knapp einer Stunde über Tausende Likes und entzückte Kommentare freuen. So hinterließ unter anderem Betty Taube (24) ein paar Emojis mit Herzaugen.

Die Tochter der Schauspielerin war bereits im Juni zur Welt gekommen, wie Nadine zwei Monate darauf im Netz verraten hatte. Bis dahin hatte sie die Schwangerschaft erfolgreich geheim gehalten und mit der Nachwuchs-Neuigkeit für eine echte Überraschung gesorgt – Babybauchfotos zur Freude ihrer Fans allerdings noch nachgeliefert.

AEDT/WENN.com Nadine Menz und Sascha Bigalke bei einer Veranstaltung 2014

Getty Images Betty Taube, Model

Instagram / nadinemenz Lia und Nadine Menz

