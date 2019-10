Dieser VIP weiß, wie er alle Blicke auf sich zieht! Beim diesjährigen Deutschen Comedypreis am Mittwoch in Köln gaben sich wieder allerhand Promis die Klinke in die Hand und posierten auch fleißig für die Kameras. Doch einen Gast konnte man an diesem Abend auf dem roten Teppich gar nicht erkennen. Erst als er die Maske seines extravaganten Outfits abnahm, blickte man in ein vertrautes Gesicht: Jorge Gonzalez (52) begeisterte in dem außergewöhnlichen Style!

Jorge hatte sich für den kunterbunten, eng anliegenden Anzug mit gelben High Heels im Gummistiefel-Stil und einer Maske, die an ein Wrestling-Kostüm erinnert, entschieden. "Ups, ich habe es schon wieder gemacht. Ich wollte nur ein bisschen Farbe reinbringen", schreibt der Let's Dance-Juror zu Schnappschüssen seines Auftritts auf Instagram. Seine Fans sind von dem Look begeistert: "Dein Mut und Individualität sind bewundernswert und inspirierend", kommentiert ein User, während ein anderer mehr zum Scherzen aufgelegt ist: "Mit Reden, Essen und Trinken war dann wohl nicht viel an dem Abend."

Aber wen wundert es wirklich, dass Paradiesvogel Jorge unter dem Stoff steckt? Schließlich ist der Fashionista bekannt für seine spektakulären Verkleidungen. Auch in der 12. "Let's Dance"-Staffel wurde er mit seinen teils sogar skurrilen Modekreationen zum absoluten Blickfang auf der Jury-Bank.

Getty Images Jorge Gonzalez 2019 in Köln

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Jorge Gonzalez in der 12. Show von "Let's Dance" 2019

