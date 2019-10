An wessen Lippen hängt Gerard Butler (49) denn da? Mit Morgan Brown führte er eine insgesamt fünfjährige On-Off-Beziehung. Im Februar war zwischen den beiden vorerst Schluss. Im August feierten sie dann auf dem Red Carpet ihr Liebescomeback – das sie dort mit einem innigen Kuss besiegelten. Doch gehören diese Bilder schon wieder der Vergangenheit an? Der Hollywood-Star wurde beim Knutschen mit einer Unbekannten erwischt!

Daily Mail liegen Paparazzi-Aufnahmen vor, die zeigen, wie der 49-Jährige am vergangenen Dienstag eine mysteriöse Brünette zu einem Dinner-Rendezvous in Los Angeles ausführte. Auf dem Parkplatz des Lokals nimmt der "300"-Darsteller die Unbekannte fest in seine Arme und gibt ihr einen intensiven Kuss. Beide wirken sehr vertraut miteinander und können ihre Finger kaum voneinander lassen. Aber ist es tatsächlich schon wieder vorbei mit seiner Morgan? Die Gesichter der Turteltauben auf den Fotos legen zumindest nahe, dass bei ihnen Gefühle im Spiel sind.

Der Brite ist kein Kind von Traurigkeit. Zu seinen Verflossenen sollen Stars wie Cameron Diaz (47), Naomi Campbell (49) oder auch Jennifer Aniston (50) zählen. Offiziell bestätigt wurden diese Romanzen jedoch nie. Auch an unbekannten Frauen hatte der Hollywood-Beau schon reges Interesse und führte sie gerne zu romantischen Dates aus.

Splash News Gerard Butler und seine On-Off-Flamme Morgan Brown

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown bei der Premiere von "Criminal Squad"

Getty Images Gerard Butler und Morgan Brown, Schauspieler

