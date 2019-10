Was faszinierte Gerda Lewis (26) so sehr an Marco Schmidt, dass er bis unter die letzten drei der Bachelorette-Staffel kam? Anfang September ging die Liebessuche der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin zu Ende. In Gewinner Keno Rüst hat Gerda ihren Deckel gefunden. Während viele ihre Final-Entscheidung sehr gut verstehen könne, fragen sich einige aber, wie der schüchterne Kandidat Marco so weit kommen konnte. Im Promiflash-Interview hat die Blondine nun verraten, was sie an dem amtierenden Mister Bayern fasziniert hat!

Von Promiflash auf Marcos Staffel-Platzierung angesprochen, musste Gerda schmunzeln. Auch seine Konkurrenten hätten sich damals gefragt, wieso ausgerechnet der Fitnesstrainer fast bis ins Finale gekommen war. Doch dafür hat das Model eine ganz einfache Erklärung: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mit Marco einfach zwischenmenschlich fast mit am besten verstanden habe. Wir hatten super-innige Gespräche, er war immer locker", stellte sie fest. Kein Gespräch habe sich erzwungen angefühlt. Auch in seiner Nähe habe sich die 26-Jährige immer wohlgefühlt. "Es hat einfach gepasst zwischen uns und deswegen war er auch einer der Top drei", fasste sie zusammen.

Am Ende konnte sie Keno aber noch mehr von sich überzeugen. Inzwischen sind bei den Turteltauben sogar die drei magischen Worte gefallen. Besonders liebt Gerda aber eines an ihrem Traummann: "Wenn ich traurig bin, tut er alles, um mich zum Lachen zu bringen", verriet sie ihren Followern zuletzt auf Instagram.

TVNOW Gerda Lewis, TV-Darstellerin

Anzeige

TV NOW Marco Schmidt und Gerda Lewis bei ihrem Dreamdate

Anzeige

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Gerda Lewis bei einem Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de