Da hat sich das zweimonatige Versteckspiel zweier Liebender möglicherweise bereits ausgezahlt! Während Die Bachelorette noch im TV lief, durften sich Gerda Lewis (26) und ihr Auserwählter Keno Rüst nicht zusammen in der Öffentlichkeit sehen lassen. Doch das hat die beiden Turteltauben offensichtlich nicht daran gehindert, Wege zu finden, sich besser kennenzulernen. Seit der Ausstrahlung des Finales flirten sie ganz öffentlich, so auch auf dem Münchner Oktoberfest. Nun verrät die Rosenlady, was sie besonders an ihrem Partner schätzt!

Via Instagram-Story beantwortete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kürzlich Fragen ihrer Fans. Ein User wollte etwa wissen, was sie besonders an dem Projektingenieur liebe. Und Gerda geizte bei den Antworten nicht mit Komplimenten. "Wenn ich traurig bin, tut er alles, um mich zum Lachen zu bringen", schwärmt die 26-Jährige. Der Wahl-Kölner scheint ihr gegenüber auch sehr aufmerksam zu sein. Denn er versuche immer, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Zudem gäbe es drei charakterliche Eigenschaften, die bei Keno hervorstechen sollen: "Er ist sehr fürsorglich, liebevoll und zuverlässig." Obwohl ihre Beziehung noch recht jung sei, fühle sich die Influencerin bei ihm sicher.

Dass das Pärchen die Finger nicht voneinander lassen kann, zeigen sie mittlerweile ganz offen auch auf Social Media. Dort posten sie regelmäßig süße Couple-Fotos, versehen mit romantisch-witzigen Kommentaren wie etwa: "Sie sagen, dass es eine Menge Fische im Meer gibt. Aber du bist mein Nemo!"

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Gerda Lewis in Emden

Instagram / keno_ruest Gerda Lewis und Keno Rüst auf dem Oktoberfest 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Keno Rüst, Bachelorette-Paar 2019

