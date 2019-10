Was für ein Tiefschlag für Farid Bang (33)! Der Düsseldorfer Rapper ist sonst für seine harten Texte bekannt. In seinen Liedern verarbeitet er häufig verbale Streitigkeiten mit seinen Kollegen, zu denen unter anderem Sido (38), Fler (37) und Shindy (31) zählen. Wegen einiger seiner kontroversen Songzeilen landeten manche Alben sogar auf den Index. Themen wie diese gerieten nun in den Hintergrund. Einer von Farids besten Freunden ist am Sonntagmorden bei einem Autounfall tödlich verunglückt!

Auf Instagram bekundete der 33-Jährige seine Trauer unter einem Foto-Beitrag, auf dem sein Kumpel Abdessamad zu sehen ist. "Es gibt wenige Menschen, die so aufrichtig zu mir gewesen sind wie du und wenige Menschen haben mich auch so zum Lachen gebracht wie du", schrieb Farid und richtete die emotionalen Worte direkt an seinen verunglückten Wegbegleiter. "Ich wünsche deiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit und hoffe, du bist an einem besseren Ort!"

Neben seinen Fans schlossen sich auch einige Prominente und Musiker-Kollegen mit Beileidsbekundungen an. "Das darf nicht wahr sein! Höchste Stufe im Paradies für diesen Zuckermenschen", kommentierte KC Rebell (31) Farids Beitrag. Auch Majoe zeigte sich betroffen und schrieb: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ruhe in Frieden, Bruder!"

Instagram / faridbangbang Farid Bangs Beitrag über seinen verunglückten Kumpel Abdessamad

Instagram / faridbangbang Farid Bang mit Abdessamad

Instagram / kcrebell Rapper KC Rebell



