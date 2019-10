Victoria Beckham (45) hat keine Angst vor dem Älterwerden! Seit Jahren gilt das Ex-Spice-Girl als echte Stilikone. Trotzdem ist es kein Geheimnis, dass sie sich für ihre Schönheit vor einiger Zeit auch schon einmal unters Messer legte. Doch die Mode-Designerin gab lediglich zu, sich einer Brust-OP unterzogen zu haben. In einer britischen TV-Show verriet sie jetzt, dass sie zu ihrem Alter steht.

In der Frühstücks-Show This Morning wurde ein Interview mit der 45-Jährigen gezeigt, in dem sie zum Thema Altern befragt wurde. Doch Vic reagierte unwahrscheinlich gelassen – von Sorgen um Falten und Co. keine Spur! "Es macht mir nichts aus, älter zu werden. Ich will gar nicht jünger aussehen. Ich möchte einfach nur gut ausschauen für mein Alter." Mit dieser Antwort sorgte sie für eine echte Überraschung. Schließlich soll sie in der Vergangenheit eher dafür bekannt gewesen sein, sich nicht vollkommen mit dem Älterwerden abfinden zu können.

Doch Zeiten ändern sich – ebenso wie Geschmäcker. So sorgte Vic noch für einen echten Lacher, als sie über ihren größten Make-up-Fail sprach: "Da gibt es so einige. Während der Spice Girls-Zeit auf jeden Fall eines: Viel zu viel Lipliner!" Mittlerweile setzt Vic wieder mehr auf den natürlichen Look.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Splash News Victoria Beckham, Designerin

United Archives GmbH / ActionPress Die Spice Girls in den Neunzigern

