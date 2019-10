Wenn es um ihre Tochter geht, ist mit Cardi B (26) nicht zu spaßen! Im vergangenen Jahr wurde die Rapperin zum ersten Mal Mutter – Kulture Kiari Cephus erblickte im Juli 2018 das Licht der Welt. Die "Money"-Interpretin scheint seither ganz in ihrer Mutterrolle aufzugehen und die Zeit mit der Kleinen zu genießen. Weil in einem Artikel jedoch etwas anderes behauptet wurde, rastete die Musikerin nun extrem aus!

Ein Interview-Titel der Plattform Access Hollywood hatte den Anschein erwirkt, als würde die Tochter der "Money"-Interpretin andere Frauen "Mommy" nennen, weil Cardi zu wenig Zeit mit ihr verbringe – tatsächlich erklärte 26-Jährige in dem Gespräch aber, dass sie extra viel Zeit mit ihrem Spross verbringe, um genau das zu vermeiden. In einem Instagram-Livestream ließ sie nun ihre Wut über die falsche Überschrift raus: "Ihr benutzt, was ich gesagt habe, schneidet es zurecht, und lasst mich so aussehen, als sei ich eine besch*****e Mutter!" Cardi gerät in dem Video so in Rage, dass sie den Mitarbeitern der Show androht, sie beim nächsten Treffen anzuspucken – und wird dann sogar noch ausfallender: "Ich hoffe, deine Mutter bekommt Aids!"

Tatsächlich scheinen der Musikerin die Worte im Mund umgedreht worden zu sein. In dem Interview mit dem Medium erklärte Cardi nämlich eigentlich: "Ja, ich könnte jemanden engagieren, um auf mein Kind aufzupassen, aber es wäre ein schlechtes Gefühl, wenn dein Kind dann nicht einmal versuchen würde, eine Beziehung zu dir aufzubauen und versuchen würde, eine andere Frau Mommy zu nennen."

Instagram / iamcardib Offset, Kulture Kiari Cephus und Cardi B

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und ihre Tochter Kulture

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Tochter Kulture

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de