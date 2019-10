Auf diesen Film haben die Breaking Bad-Fans sehnsüchtig gewartet! Sechs Jahre nachdem die letzte Staffel der Krimi-Drama-Serie über die Bildschirme lief, kommt nun ein Sequel zu dem Format auf den Markt: Ab dem 11. Oktober läuft "El Camino: Ein 'Breaking Bad'-Film" auf der Streamingplattform Netflix. Diese Woche feierte der Serien-Ableger bereits seine Premiere in Westwood, Kalifornien. Besonders schön: Bei der Erstaufführung trafen auch die Hauptdarsteller von Breaking Bad Bryan Cranston (63) und Aaron Paul (40) wieder aufeinander!

Die Wiedersehensfreude war kaum zu übersehen! Während Bryan und Aaron bei der "El Camino"-Premiere für die Fotografen posierten, kamen sie aus dem Strahlen nicht mehr heraus – außerdem lächelten sie sich immer wieder verschmitzt an und fielen sich mehrmals beherzt in die Arme. Aber werden auch beide Darsteller in dem Streifen zu sehen sein? Aaron alias Jesse Pinkamn auf jeden Fall, der Film dreht sich nämlich um seinen Werdegang nach dem Ende der Serie. Ob Bryan als Walter White einen Auftritt haben wird, ist schwer vorstellbar – immerhin stirbt er in der letzten Folge von "Breaking Bad". Möglich wäre, dass er in einer Rückblende auftritt oder sich die Macher einen anderen Kniff überlegt haben, um eine Rückkehr von Walter zu ermöglichen.

Bei der Premiere schwärmte Aaron jedenfalls von den Dreharbeiten zum Film: Es sei ein Traum gewesen, der in Erfüllung gegangen sei, sagte er gegenüber dem Evening Standard. "Ich dachte, ich müsste mich schon vor so langer Zeit von diesem Charakter verabschieden. Und ich habe ihn vermisst. Es war schön, wieder mit ihm zusammen zu sein." Freut ihr euch auch auf den Film? Stimmt ab!

Getty Images Aaron Paul bei der Premiere von "El Camino: Ein 'Breaking Bad'-Film"

Getty Images Aaron Paul und Bryan Cranston, Schauspieler

Getty Images Bryan Cranston in Westwood, Oktober 2019

