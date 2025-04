Bryan Cranston ertappte Seth Rogen nach "Gras-Lolli"-Konsum

Seth Rogen (42) ist mittlerweile gleichermaßen für schauspielerische wie drogeninduzierte Höhenflüge bekannt. In der aktuellen Folge der "The Howard Stern Show" teilte er jetzt eine einschneidende Erfahrung, bei der er offenbar beide Leidenschaften verbinden wollte: Vor einer Aftershowparty zu den Golden Globes habe er sich einen Cannabis-Lutscher gegönnt und wurde – trotz weitreichender Erfahrung mit der Substanz – von der intensiven Wirkung überrascht. "Ich war so high, aber ich dachte, ich könnte das durchziehen", erinnerte er sich und fügte an, bald darauf von niemand Geringerem als Breaking Bad-Star Bryan Cranston (69) eines Besseren belehrt worden zu sein.

In der 2008 erschienenen Erfolgsserie "Breaking Bad" verkörpert Bryan den Chemielehrer Walter White, der nach gesundheitlichen Problemen in den Drogenhandel einsteigt. Zuvor hätte Seth den für seine authentische Darstellung gefeierten Schauspieler nur wenige Male persönlich getroffen und habe unbedingt ein paar Worte mit ihm wechseln wollen. Aus dem netten Plausch unter Schauspielkollegen wurde jedoch nichts. "Bryan beäugte mich über den Rand seiner Brille hinweg und meinte nur trocken: 'Was ist denn mit dir los?'", berichtete Seth lachend. Dies habe er als eindeutiges Zeichen gewertet, die Party schnellstmöglich zu verlassen: "Wenn schon Leute, die ich kaum kenne, sagen, ich sähe abgef*ckt aus, dann wird es Zeit, zu gehen."

Dass Seth des Öfteren mit Drogenkonsum für kuriose Geschichten sorgt, ist längst bekannt. So gestand er vor wenigen Jahren, einst bekifft bei einem Konzert von Adele (36) gewesen zu sein, weil er fälschlicherweise davon ausging, dass es sich um ein kleines, privates Event handle. Seth erklärte, sich vor dem Konzertabend gemeinsam mit seiner Frau Lauren Miller "entspannt" zu haben. So war die Überraschung offenbar groß, als sich das Paar schließlich in der ersten Reihe, direkt vor den Kameras und anderen Stars wie Oprah Winfrey (71) wiederfand.

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

Getty Images Seth Rogen und seine Frau Lauren Miller, September 2023

