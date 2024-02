"Breaking Bad"-Star Bryan Cranston wurde wegen Mord gesucht!

Wild! Bryan Cranston (67) ist ein berühmter Hollywoodstar. Internationale Bekanntheit erlangte der US-Amerikaner durch seine Rollen in den Serien "Malcom Mittendrin" und "Breaking Bad". In Letzterer spielte er den an Krebs erkrankten Walter White, der durch die Herstellung von Crystal Meth zu einem Drogenbaron aufstieg. Doch nun verrät Bryan, dass er im echten Leben für ein viel schlimmeres Verbrechen gesucht wurde!

"Ich wurde einmal wegen Mordes gesucht", gesteht der Seriendarsteller im Podcast "Dinner's On Me". In den 70er-Jahren war er zusammen mit seinem Bruder durch das Land gereist und hatte Gelegenheitsjobs angenommen – von dem Chefkoch eines Restaurants, in dem er als Kellner tätig war, hielt Bryan jedoch relativ wenig und scherzte mit den restlichen Angestellten über das Ableben des Küchenchefs. Da der Gastronom wenig später bei einem Hundekampf tatsächlich umgebracht wurde, kam die Polizei im Laufe der Ermittlungen auf den Schauspieler und seinen Bruder – die zu diesem Zeitpunkt aber bereits weitergereist waren. "Wir wussten nicht, dass sie eine Fahndung nach uns herausgegeben hatten", berichtet Bryan. Die Todesumstände klärten sich allerdings zeitnah und die Sache ging glimpflich für die Brüder aus.

Eigentlich hatte Bryan verkündet, 2026 in den Ruhestand gehen zu wollen – kürzlich ruderte er allerdings zurück und betonte, dass seine Aussagen falsch interpretiert worden waren. "Ich sagte zu diesem Interviewer, dass ich das Gefühl habe, dass ich in den letzten 25 Jahren so beschäftigt war und dass ich einen Neustart brauche", erzählte er in der Talkshow "Today With Hoda & Jenna". Bryan habe noch viel vor, bevor er sich irgendwann komplett zur Ruhe setzen wolle.

ActionPress Bryan Cranston und Aaron Paul in "Breaking Bad"

Getty Images Bryan Cranston im Mai 2019

Getty Images Bryan Cranston, Schauspieler

