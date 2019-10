Die Love Island-Fans trauern. Vier Wochen lang durften sie den Bewohnern der Villa jeden Abend dabei zusehen, wie sie nach der großen Liebe suchen. Bei ihren Flirt-Versuchen machten die Kuppelshow-Kandidaten optisch meist eine sehr solide Figur, doch gerade rhetorisch vergriffen sich die Islander manchmal erstaunlich zielsicher. Die dritte Staffel bot erneut einige Highlights an unverbesserlichen Sprüchen. Welche wohl die beste Phrase war?

Zum einen bediente sich Dennis Glanz seines ganz eigenen Vokabulars. Der Weltenbummler prägte den Slogan "Okay, nice". Mit diesem beendete er nicht nur Konversationsteile, sondern konnte ihn auch in einen Satz einbauen. "Dann denke ich an nicere Sachen", erklärte er Melissa bei einem gemeinsamen Frühstück. Als Ricarda Raatz durch ihren vermeintlichen Partner in die Enge gedrängt wurde, stellte sie sich Jesus gleich oder doch eher mit indischen Fakiren? "Ich werde hier ans Nagelkreuz gehängt." Ähnlich dramatisch stand es um Julia Oemler, als diese nach ihrem Exit skandierte: "Ich dachte, ihr seid Familie?" Über ihre emotionale Verbundenheit nach ihren Wochen im Haus lachte das Netz herzlich.

Deutlich gefühlvoller wählte Yasin seine Worte, als er Samira in der Privat-Suite fragte: "Soll ich dir zeigen, wie die Sonne aufgeht?" Für dieses Meisterwerk der Dichtkunst holte er sich beim angehenden Liebesakt direkt einen Krampf. Nicht viel besser erging es Mischa Mayer, dessen kleiner Freund bei dem Ausflug in das separate Schlafgemach streikte. "Der will net", erklärte er Ricarda in seiner pfälzischen Mundart ganz verzweifelt. Bei Danilo Cristilli war das Problem anders gelagert. Er konnte womöglich, durfte aber nicht. "Eierschmerzen garantiert. Jede Nacht", stellte der Italiener resigniert fest.

RTL II / Magdalena Possert Samira und Yasin in der Privat-Suite auf "Love Island"

RTL II "Love Island"-Kandidaten Julia und Lisa

RTL II / Magdalena Possert Danilo Cristilli, "Love Island"-Single 2019

