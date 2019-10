Bachelor in Paradise verspricht von Anfang an, heiß zu werden! Am 15. Oktober geht die Kuppelshow in eine neue Runde. Dann werden 32 ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten auf der Insel Koh Samui in Thailand erneut auf die Suche nach der ganz großen Liebe gehen. Seit Dienstagabend ist die erste Episode bereits im Netz verfügbar – und dabei scheint es direkt zwischen zwei Rosen-Verflossenen zu funken: Serkan Yavuz und Jade Übach finden zueinander und knutschen wild herum!

Ein RTL-Trailer zur ersten Folge zeigt die TV-Bekanntheiten zunächst im Pool schwimmen, bis die Blondine plötzlich ihre Arme um den Beau legt – es folgt ein inniger langer Zungenkuss. "Der Körperkontakt war da, ich hatte sie im Arm gehabt und dann sind wir uns immer näher gekommen", erklärt Serkan (26) hinterher – und Jade gibt zu, den gebürtigen Regensburger schon bei der "Bachelorette" interessant gefunden zu haben. "Ich mag seine Aura."

Während Serkan in diesem Jahr vergebens um das Herz von Gerda Lewis (26) buhlte, konnte Jade Andrej Mangold (32) nicht von sich überzeugen und stieg freiwillig aus der Show aus – schon kurz nach ihrem Exit erklärte die Stewardess jedoch gegenüber Promiflash, dass sie sich vorstellen könne, erneut im TV auf Männerfang zu gehen: "Ich habe ja jetzt mit eigenen Augen gesehen, dass es funktionieren kann."

