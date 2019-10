Wer darf zuerst ins Liebes-Abenteuer starten? In ein paar Tagen ist es endlich so weit – Bachelor in Paradise startet Mitte Oktober in eine neue Runde. Die 32 liebeshungrigen Kandidaten wurden bereits im August gelüftet. Allerdings war bisher nicht geklärt, welche Rosen-Verflossenen die Chance bekommen, als allererstes auf der Insel Koh Samui in Thailand auf Flirt-Kurs zu gehen. Das Geheimnis ist nun gelüftet – diese 14 Kandidaten eröffnen die neue Staffel!

"Die Trainings sind durch, das Qualifying ist gelaufen...und wir haben unsere Startaufstellung", verkündet RTL auf Instagram. Der Post enthüllt: Jade Übach, Christina Graß (31), Julia Prokopy (24), Michelle Schellhaas, Nathalie Stommel, Isabell Bernsee (29), Sarah Gehring (32) und Meike Emonts sind die ersten Single-Ladys, die das Paradies unsicher machen werden. Für den Testosteron-Anteil sorgen Eddy Mock, Serkan Yavuz (26), Michael Bauer (28), Marco Cerullo (30), Cornelis Steiner und Filip Pavlovic (25).

Mit Jade und Filip sind zugleich auch zwei Teilnehmer am Anfang dabei, die in den Promiflash-Umfragen zu den heißesten Singles gekürt wurden. Die Influencerin schaffte es in dem Ranking hinter Ernestine Palmert auf Platz zwei – und auch der 25-Jährige musste sich hinter Voting-Sieger Alexander Hindersmann (31) einordnen.

TVNOW Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2019

Anzeige

RTL/Arya Shirazi Bachelorette-Kandidat Marco Cerullo

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, Bachelor-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de