Da ist Manuel Neuer (33) mit seiner unbedachten Schuhwahl wohl ins Fettnäpfchen getreten! Die Spieler der Deutschen Nationalmannschaft fallen nicht nur durch Leistung auf dem Fußballplatz auf – sie sind auch begehrte Werbegesichter und Trendsetter. So genießt Neuer in der Modewelt ein hohes Ansehen und wird oft und gerne von einigen Fashionlabels eingekleidet. Jetzt leistete sich der Torwart allerdings einen groben Fauxpas – und zwar mit seiner Sneaker-Wahl: Er erschien in weißen Tretern der Marke Veja zum Training. Die Marke Adidas, die Ausrüster der National-Elf ist und mit der Manuel zusätzlich einen weiteren Exklusiv-Vertrag hat, hat deshalb nun ein Hühnchen mit ihm zu rupfen!

Als Neuer am Dienstag aus dem Mannschafts-Bus in Dortmund ausstieg, standen die auffällig weißen Schuhe mit Neonschnürsenkeln und einem schwarzen V an der Seite schnell im Fokus der anwesenden Fotografen. "Als Vertragsspieler von Adidas ist Manuel Neuer dazu angehalten, Adidas-Produkte zu tragen. Den konkreten Fall werden wir mit dem Spieler besprechen", äußerte ein Sprecher der Marke, Oliver Brüggen, gegenüber Bild zu Manuels Schuhwahl. Der Ausstatter wird sich wahrscheinlich auch nicht durch die Tatsache erweichen lassen, dass die 125-Euro-Schuhe vollständig aus veganen Materialien bestanden.

Für Neuer sollte das Vorkommnis zudem nicht das erste Mode-Malheur in diesem Monat sein: Auf dem diesjährigen Oktoberfest, das der 33-Jährige mit seiner Frau Nina Weiss besuchte, entschied sich der Blondschopf ebenfalls für bequeme Turnschuhe zur klassischen Tracht – anstatt für stilechte, bayerische Haferlschuhe.

Getty Images Manuel Neuer im Januar 2019

Gulotta, Francesco / ActionPress Manuel Neuer und Nina Weiss auf dem Oktoberfest 2019

Gulotta, Francesco / ActionPress Manuel Neuer und Nina Weiss auf dem Oktoberfest 2019

