So lässt sich die Pleite bestimmt etwas besser verkraften! Am vergangenen Samstag spielte der FC Bayern München gegen den TSG Hoffenheim und ging mit einer Schlappe von 1:2 vom Platz. Kurz danach war der Frust über die Niederlage zwar groß. Doch einen Tag später konnten Thomas Müller (30), Manuel Neuer (33) und Co. den Ärger mit einer Maß runterspülen: Zahlreiche Bayern-Stars feierten am Sonntag auf der Wiesn in München.

Natürlich warfen sich alle Spieler in eine fesche bayrische Tracht und auch ihre weiblichen Begleitungen machten eine tolle Figur im Dirndl. Torwart Manuel posierte zusammen mit seiner Frau Nina für die Fotografen und auch Robert Lewandowski (31) hatte seine Gattin Anna im Arm. Jérôme Boateng (31) hatte gleich zwei Ladys an seiner Seite – und zwar seine Töchter Lamia und Soley. Thomas stieß im Käferzelt ebenfalls mit seinen Mannschafts-Kollegen an.

Trainer Niko Kovač (47) und Team-Chef Hasan Salihamidžić (42) strahlten auch mit einem Bierkrug in der Hand. "Wir sind es ja schon gewohnt, wir sind ja letztes Jahr auch so hingefahren. Spaß beiseite. Es ist natürlich nicht schön, dass wir alle dahingehen mit einer Niederlage", scherzte Salihamidžić im Sky-Interview. Er betrachte den Wiesn-Besuch aber als Teambildungsmaßnahme.

Francesco Gulotta / ActionPress Manuel Neuer und seine Frau Nina auf dem Oktoberfest in München

Francesco Gulotta / ActionPress Robert Lewandowski und seine Frau Anna auf der Wiesn 2019

Francesco Gulotta / ActionPress Jérôme Boateng mit seinen Töchtern Lamia und Soley

Francesco Gulotta / ActionPress Niko Kovač und Hasan Salihamidžić



