Was hecken Prinz Harry (35) und Ed Sheeran (28) denn nun gemeinsam aus? Der Prinz und seine Frau Herzogin Meghan (38) haben mit etwa 9,6 Millionen Abonnenten einen ziemlich erfolgreichen Instagram-Kanal. Auch ihr neuester Clip hat in der ersten Stunde bereits über 700.000 Klicks erreicht – vielleicht auch, weil er die Fans des Royal-Paares ziemlich verwirrt. Darin klingelt Ed an Harrys Haustür – aber was hat es mit dieser überraschenden Kombi auf sich?

In dem kurzen Instagram-Video drückt der Popstar eine Türklingel, die daraufhin die britische Nationalhymne spielt. Auf der anderen Seite macht niemand Geringeres als Prinz Harry die Tür auf. "Als würde man in einen Spiegel schauen", fällt dem jungen Papa dabei auf. Er und Ed sind nicht nur beide Rotschöpfe, sondern tragen offenbar auch das gleiche Shirt. Sie quatschen einen Augenblick miteinander, bevor Harry seinen Gast hereinbittet. Am Ende wird der Bildschirm schwarz und man liest "Morgen, 10. Oktober". Was dahinter steckt, verrät Harry noch nicht. Mit dem Hashtag #WMHD gibt er aber einen kleinen Hinweis. Er steht für den World Mental Health Day, den weltweiten Tag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober. Mentale Gesundheit bei jungen Menschen ist schon lange eine Herzensangelegenheit für Harry. Für sein neues Projekt hat er sich offensichtlich Ed mit ins Boot geholt.

Aber empfängt Harry ihn in dem Clip tatsächlich in seinem eigenen Haus? Diese Frage stellen sich viele Fans in den Kommentaren. Schließlich lässt er nicht nur Ed, sondern auch ein Kamerateam herein – möglicherweise erfahren die Fans also schon morgen, wie es bei Harry und Meghan zu Hause aussieht.

Instagram / sussexroyal Ed Sheeran und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry im Tembisa Township in Südafrika

SIPA PRESS / Action Press Ed Sheeran bei einem Konzert in den USA

