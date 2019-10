Sie haben sich in die Herzen der Zuschauer gekämpft: Sidney Wolf und Vivien Michalla räumten bei Love Island das Preisgeld von 50.000 Euro ab – und noch viel wichtiger, sie gingen als glückliches Liebespaar gemeinsam aus dem Kuppelformat. Im Haus begeisterten sie das Publikum mit ihrer authentischen Liebesgeschichte – sie gaben sich viel Zeit, um einander besser kennenzulernen und wirkten rundum harmonisch. Dennoch wurden sie auch in einige kleinere Konflikte gerissen. Welche dieser Szenen würde sich das Gewinner-Couple nach ihrem Auszug gerne noch mal anschauen?

Vivien will nicht nur einzelne Ausschnitte von ihrer Zeit bei "Love Island" sehen – sondern sich das volle Programm gönnen: "Da bin ich neugierig und will mir das alles anschauen. Auch, um zu sehen, was die anderen so geredet haben. Man kriegt ja doch nicht alles mit", offenbarte sie im Promiflash-Gespräch. Sidney interessiert vor allem, wie die Beziehung zur Eiskonditorin im TV gewirkt hat: "Ich werde mir auch anschauen, wie ich am Anfang rübergekommen bin. Das ist natürlich auch immer interessant. Ja, um dann auch einfach zu schauen, wie wir beide uns vor der Kamera gemacht haben. Wie wir angekommen sind. Wir waren halt immer ehrlich und deshalb bin ich da eigentlich guter Dinge", erklärte das Male-Model.

Doch diese Ehrlichkeit fand nicht immer nur Fürsprecher – zwischen den Turteltauben und ihrem Gegner-Couple Roman Raamo und Lina Schrader kam es deswegen sogar zum Konflikt. Die beiden warfen dem Siegerpaar vor, oft für Streitigkeiten bei den anderen Islandern gesorgt zu haben. Mittlerweile haben sie den Streit aber beigelegt: "Wir haben uns da auch ausgesprochen", bestätigte Vivi.

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Sidney und Vivien am Strand

Instagram / sidneywolf23 Sidney Wolf, "Love Island"-Gewinner 2019

RTL II/Magdalena Possert Lina und Roman im "Love Island"-Finale 2019

