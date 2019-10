Wird das noch was mit Pietro Lombardi (27) und Love Island-Beauty Melissa (24)? Die gesamte Staffel über hatte der DSDS-Juror sich nach der süßen Islanderin verzehrt – schickte ihr sogar eine Videobotschaft in die Liebes-Villa. Die Brünette zeigte sich daraufhin durchaus interessiert. Doch seit ihrem freiwilligen Ausstieg aus dem Flirt-Format hat sich nichts mehr an der Pietro-Melissa-Front getan. Offenbar will keiner der beiden den ersten Schritt wagen. Und so langsam haben die Fans genug: Sie wollen, dass der "Phänomenal"-Interpret endlich auf die 24-Jährige zugeht!

Promiflash startete hierzu eine Umfrage, ob Pietro oder doch Melissa den Anfang machen sollte. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Von insgesamt 2.925 Votes (Stand, 10. Oktober, 14:00 Uhr) finden satte 83 Prozent (2.416 Votes): Der 27-Jährige sollte seinen Schwarm nach den rein virtuellen Flirts jetzt endlich direkt ansprechen! Die restlichen 17 Prozent (509 Votes) sind hingegen der Meinung, dass Melissa nun an der Reihe ist – denn immerhin hatte der Sänger sein Interesse bereits überdeutlich gemacht.

Den Segen seiner Ex-Frau Sarah Lombardi (26) hätte Pietro jedenfalls. Als Promiflash die Das Supertalent-Jurorin kürzlich darauf ansprach, machte sie deutlich, dass sie sich ein Happy-End für ihren Verflossenen wünscht: "Wer weiß, vielleicht klappt es ja? Ich drück' die Daumen!"

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

ActionPress / Falke, Dorothee Sarah Lombardi 2019 in München

