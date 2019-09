Hat Pietro Lombardi (27) vielleicht seine Traumfrau gefunden? Love Island-Beauty Melissa hat es dem DSDS-Juror offenbar ganz schön angetan: Im Netz schwärmte der Musiker jetzt ganz offen von der attraktiven Brünetten – und bat seine Freundin Jana Ina Zarrella (42), die das Dating-Format aktuell moderiert, sogar schon, den Kontakt zu ihr herzustellen! Sollten die beiden sich nach Sendeschluss also wirklich mal treffen – was würde Pietros Ex-Frau und Kindsmama Sarah Lombardi (26) wohl dazu sagen?

Promiflash traf die Das Supertalent-Jurorin am Samstag bei der Glow und hakte mal nach! "Also ich muss sagen, von 'Love Island' hab ich leider überhaupt keine Ahnung. Ich schaff's einfach auch nicht, das zu schauen – ich hab aber natürlich mitbekommen, dass Pietro da seine Liebhaberin hat und, dass die Melissa heißt", erzählte die 26-Jährige vorab. Aber was hält sie denn nun von der Kuppelshow-Beauty? "Also das Mädchen an sich – hab ein Bild gesehen – ist ein ganz hübsches Mädchen!", betonte Sarah und gab sich dann hoffnungsvoll: "Wer weiß, vielleicht klappt es ja? Ich drück' die Daumen!"

Diese Aussage wirkt zunächst vielleicht ungewöhnlich in Anbetracht von Sarah und Pietros Liebes-Vergangenheit. Tatsächlich führen die beiden Verflossenen mittlerweile aber eine ziemlich harmonische Freundschaft, in der Sarah dem Vater ihres Kindes Alessio (4) sogar Dating-Tipps gibt! Die Schönheit wünscht dem "Bella Donna"-Interpreten nämlich von ganzem Herzen, dass er die große Liebe findet – sowie sie in ihrem Roberto.

ActionPress/Revierfoto Pietro Lombardi beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2018

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r.) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

