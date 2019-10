Was für niedliche Worte von Melissa McCarthy (49)! Die US-Amerikanerin gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen auf der Welt – in diesem Jahr war sie sogar schon zum zweiten Mal für den Oscar nominiert. Doch auch privat ist die "Can You Ever Forgive Me?"-Darstellerin längst angekommen. Seit 2005 ist sie mit dem Schauspieler und Regisseur Ben Falcone (46) verheiratet – anlässlich ihres Hochzeitstages richtete sie sich nun mit einem liebevollen Post an ihm!

Der 49-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Throwback-Pic, das sie gemeinsam mit Ben zeigt – auf der Sepia-Aufnahme grinsen die beiden Hollywood Stars in die Kamera. "Diese beiden Babys hatten keine Ahnung, dass sie 14 Jahre später immer noch zusammen sein werden. Ich bin glücklich", kommentierte sie den Schnappschuss. Melissas Fans freuten sich über das seltene Pärchenfoto und wünschten den beiden noch viele weitere Jahre zusammen.

Melissa und Ben sind aber nicht nur seit über einem Jahrzehnt glücklich miteinander verheiratet – sie haben auch zwei gemeinsame Töchter. 2007 wurde Vivian Falcone geboren, Georgette Falcone folgte fünf Jahre später. Wusstet ihr, dass Ben und Melissa schon so lange verheiratet sind? Verratet es in unserer Umfrage!

