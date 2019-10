Janine Pink (32) bekommt Trost! Bei Promi Big Brother lernte sie ihren Mitstreiter Tobias Wegener (26) kennen und lieben. Nach ihrem Auszug aus dem TV-Campingplatz verkündeten die zwei, ein Pärchen zu sein. Doch die junge Liebe war nur von kurzer Dauer: Vor wenigen Tagen bestätigte die Leipzigerin, dass alles vorbei ist. Ein Liebes-Comeback schließt sie aus. Nun bekommt sie von prominenten Freunden den Rücken gestärkt – und Aurelio Savina (41) ist ganz vorne mit dabei!

Auf Instagram postet der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer ein Foto, auf dem er zusammen mit Ginger Costello-Wollersheim und Janine zu sehen ist. Die Worte unter dem Beitrag richtet der Reality-Star direkt an die frisch getrennte Brünette. "Janine, du bist Zucker und ich bin mir sicher, du bekommst den Mann, den du verdienst – früher oder später!", bestärkt er seine Kumpeline. Einige Fans finden sogar, dass der Ex-Dschungelcamp-Bewohner und die 32-Jährige ein richtig schönes Paar abgeben würden. Doch Aurelio betont im Kommentarfeld: "Ich bin nicht der Richtige für sie. Aber ich gönne ihr wirklich den besten Mann an ihrer Seite!"

Auch von TV-Kumpel Joey Heindle (26) bekommt die Köln 50667-Bekanntheit mentale Unterstützung. Das Ex-Paar und er trafen sich bei "Promi Big Brother" und freundeten sich an. Der Ex-DSDS-Kandidat glaubte fest an die junge Liebe der beiden. Als Janine die Trennungsgerüchte bestätigte, meldete sich der 26-Jährige unter einem Promiflash-Beitrag völlig geschockt zu Wort. "Bin echt mega-enttäuscht von dir, Tobi!", gab er auf Instagram zu. Mittlerweile entfernte er seinen Kommentar aber wieder.

ActionPress Janine Pink beim Kiss Cup 2019

Instagram / aurelio_savina_ Reality-Star Aurelio Savina

ActionPress Joey Heindle beim ZDF Fernsehgarten 2019

