Seit Anfang der Woche ist es kein Geheimnis mehr: Shirin Nikkhah-Shirazi wird zum allerersten Mal Mama! Die Babybombe ließ die The Biggest Loser-Kandidatin von 2018 am Montag platzen: Im Netz veröffentlichte sie einen schnuckeligen Schnappschuss, auf dem sie strahlend ihr Bäuchlein präsentiert. Doch nicht nur um die Zahnärztin selbst ist es in den vergangenen Wochen geschehen, auch ihre gute Freundin und Staffelkollegin Vanessa ist ganz aus dem Häuschen: Ihr schickte Shirin ein Ultraschallbild zu!

"Mir standen die Tränen in den Augen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl – als wäre man direkt mit schwanger", erinnerte sich die leidenschaftliche Sängerin im Gespräch mit Promiflash. Im vergangenen Jahr wurden sie und ihr Partner Jan selbst Eltern eines kleinen Jungen. "Den einen oder anderen Tipp hat sie sich schon geholt. Aber ich hab mir auch schon den einen oder anderen Rat bei Ihr geholt: Julian hat ja schon acht Zähnchen und da ist mir Shirin als Zahnärztin auch eine große Hilfe gewesen", plaudert die Frohnatur weiter aus.

Durch Shirins Verkündung fühlt sich Vanessa nun in ihre eigene Schwangerschaft zurückversetzt. Gegenüber Promiflash ließ sie ihr Mama-Dasein Revue passieren. "Ich dachte immer: 'Wow, die Zeit bei 'The Biggest Loser' kann nichts toppen und es war die Zeit meines Lebens.' Aber Julian hat mir gezeigt, dass man das definitiv noch mal toppen kann", schwärmte sie überglücklich.

