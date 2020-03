Endlich plaudert sie ein paar Details zur Geburt aus! Im Oktober hatte Shirin Nikkhah-Shirazi besonders süße News verkündet: Die The Biggest Loser-Bekanntheit und ihr Mann erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind. Über die folgenden Monate gewährte die TV-Beauty ihren Followern mit regelmäßigen Updates auch Einblicke in die Schwangerschaft. Vor rund zwei Wochen wurde Shirin dann Mutter – und spricht mit Promiflash jetzt über den nervenzehrenden Verlauf ihrer Entbindung!

Im exklusiven Interview gibt Shirin preis: "Ich bin am Samstagmittag, also am 22.02.2020 in die Klinik gefahren, aufgrund eines Fruchtblasenrisses, und sollte daraufhin gleich dortbleiben. Ab dem Zeitpunkt hat es gut 24 Stunden gedauert, bis unser Krümelchen schließlich in unseren Armen lag." Allerdings kam die kleine Kiana nicht per Spontangeburt auf die Welt: Da die gelockte Brünette – trotz Austritts von Fruchtwasser – kaum merkliche Wehen hatte, sollten stärkere Wehen forciert und die Geburt künstlich eingeleitet werden.

Der Muttermund öffnete sich allerdings auch dadurch nicht, weshalb nach weiteren 20 Stunden Wehen eine Entscheidung gefällt werden musste: "Die Herztöne unseres Krümelchens sind stetig gesunken und auch allgemein machte unsere Maus den Stress der Geburtswehen nicht mehr gut mit und ihre Werte wurden immer schlechter", erinnert sich die frischgebackene Mutter. Deshalb wurde ihre "Kiki" schließlich per Kaiserschnitt entbunden!

