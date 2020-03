Neu-Mama Shirin Nikkhah-Shirazi kann ihr Glück kaum fassen! Im vergangenen Jahr erfüllte sich für die einstige The Biggest Loser-Kandidatin ein wahrer Traum: Sie gab im Oktober bekannt, ihren ersten Nachwuchs zu erwarten. Ende Februar war es dann so weit: Sie konnte ihre Tochter endlich in den Armen halten. Seither schwebt Shirin im absoluten Elternhimmel – und kommt im Promiflash-Interview aus dem Schwärmen über ihren Spross gar nicht mehr heraus!

Auch wenn Kiana Azita erst wenige Wochen auf der Welt ist, so kann Mama Shirin schon ganz klare Charakterzüge erkennen: "Unsere Maus ist sehr lieb, aber auch schon ein kleines Temperament-Bündel...", erklärte sie gegenüber Promiflash. Besonders wenn sie hungrig sei, merke man der kleinen Dame ihre Ungeduld ziemlich rasch an: "Es kann ihr kaum schnell genug gehen. Da gibt es dann auch immer wieder Kostproben ihrer lauten Stimme", witzelte die Brünette.

Auch an die allerersten Sekunden mit ihrer kleinen Maus erinnert sich Shirin noch bestens – kann allerdings für diese besondere Erfahrung kaum Worte finden: "Der erste Moment, meine Maus schreien zu hören, als sie das Licht der Welt erblickte, der erste Blick auf unsere Kiki und auch das erste Mal sie im Arm zu halten, waren unbeschreibliche Momente." Allein wenn sie sich an dieses unvergessliche Erlebnis zurückerinnert, kämen Shirin sogar die Tränen vor Rührung.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Star Shirin mit ihrem Baby

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazis Tochter Kiana

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi, Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin



