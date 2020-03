Shirin Nikkhah-Shirazi schwelgt im Mutterglück! Nachdem sich die Dunkelhaarige bei The Biggest Loser ihren Traum vom Idealgewicht erfüllen konnte, hatte sie im vergangenen Oktober eine weitere frohe Botschaft zu verkünden: Die TV-Bekanntheit wurde schwanger. Monatelang sorgte sie mit süßen Babybauch-Bildern im Netz für Begeisterung – und Ende Februar durfte sie endlich ihre kleine Tochter in die Arme schließen. Mit Promiflash hat Shirin jetzt über die ersten Tage als Neu-Mama geplaudert.

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Eltern zu sein und so einen kleinen, unschuldigen, wundervollen Mensch sein Kind nennen zu dürfen", fasst sie die Freude über das neue Familienglied im Gespräch mit Promiflash in Worte. Zwar müsse sie sich noch etwas an das Alltagsleben mit Baby gewöhnen, aber mit Ehemann Thomas stehe ihr ein stolzer Vater und toller Unterstützer zur Seite. "Es macht einfach unheimlichen Spaß und wir genießen die Dreisamkeit in vollen Zügen", schwärmt Shirin.

Wie ihr kleiner Wonneproppen heißt, hatte Shirin bereits kurz nach der Geburt verraten: In einem Text aus Sicht des Neugeborenen hieß es auf dem Instagram-Kanal der Brünetten: "Lang genug hat es gedauert und die Ungeduld meiner Eltern ist vorbei, denn nun bin ich da und möchte mich euch gerne vorstellen. Mein Name ist Kiana Azita (der Rufname ist Kiana, aber werde schon seit meiner Bauch-Anwesenheit meist nur Kiki genannt)."

