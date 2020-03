So ist das Leben als neue Mutter für Shirin Nikkhah-Shirazi! Seit Ende Februar steht die Welt der The Biggest Loser-Kandidatin von 2018 völlig auf dem Kopf: Am 22. Februar kam nämlich ihr erstes Kind zur Welt. Sie und ihr Mann Thomas dürfen sich über eine Tochter freuen, die auf den Namen Kiana hört. Promiflash hat die Zahnärztin nun verraten, wie ihr Alltag mit der kleinen Maus aktuell aussieht!

Vor allem hat sich eine Sache geändert: Die Nachtruhe wird gestört! "Durch das ständige Stillen unserer kleinen Fressraupe bekomme ich, wenn ich Glück habe, mal zwei Stunden Schlaf am Stück", gab sie im Interview zu. "Ansonsten wird eben immer mal gestückelt etwas geschlafen, so wie es unsere Maus eben zulässt." Außerdem würden sie regelmäßig probieren, sich tagsüber mit "Kiki" hinzulegen und Schlaf nachzuholen. Die beiden frischgebackenen Eltern haben noch einen weiteren Trick: "Wir versuchen, uns nachts ein wenig aufzuteilen, damit wenigstens einer von uns etwas Schlaf findet."

Generell kann sich Shirin zum Glück voll und ganz auf ihren Mann verlassen: "Also mein Schatz Thomas ist wirklich ein Goldstück. Ich kann nicht beschreiben, was für eine riesengroße Stütze und Hilfe er von Anfang an war und ist", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Thomas sei ja schon generell ein bemerkenswerter Mann, aber gerade zur Geburt sei er Gold wert gewesen.

