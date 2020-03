Es war eine schwere Geburt! Aktuell könnte Shirin Nikkhah-Shirazi kaum glücklicher sein: Die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin brachte Ende Februar ihr erstes Kind zur Welt. Doch bis dahin war es ein schwerer Weg: Erst nach 24 Stunden und einem Kaiserschnitt konnte sie ihre Tochter Kiana in die Arme schließen. Diese nervenaufreibende und kräftezehrende Entbindung hinterließ Spuren bei der Neu-Mama: Shirin hatte danach Schmerzen und brauchte Unterstützung!

Zwar sei sie relativ zeitig aus dem Krankenhaus entlassen worden, doch vollkommen fit sei sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewesen. "Meine Bewegungen waren sehr eingeschränkt, so dass ich besonders in den ersten Tagen und Nächten nach der Entbindung, aber auch zu Hause sehr auf die Hilfe meines Mannes angewiesen war und auch noch bin", erzählte sie im Promiflash-Interview. Die Schmerzen seien inzwischen aber besser geworden, versicherte die Zumba-Enthusiastin.

"Man muss sich als Neu-Mama doch in jeder, für uns neuen Alltagssituation zurechtfinden, aber ich habe auch den stolzen Papa, meinen Ehemann Thomas, an der Seite", führte die Ex-Reality-TV-Darstellerin weiter aus. Es mache Spaß, nun die Dreisamkeit in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi, Februar 2020

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi mit ihrer Tochter

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin, bekannt aus "The Biggest Loser"

