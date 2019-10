Bald ist sie Mama: The Biggest Loser-Kandidatin Shirin Nikkhah-Shirazi ist zum ersten Mal schwanger! Vergangenes Jahr nahm die sympathische Power-Frau an der Abnehmshow teil und belegte dank ihrer Disziplin und ihres eisernen Willens den vierten Platz. Nun wird sie sich bald einer ganz neuen Herausforderung stellen dürfen: dem Eltern-Dasein! Sie und ihr Mann erwarten nämlich ihr erstes Kind – kein Wunder, dass Shirin da ganz aus dem Häuschen ist!

Mittlerweile ist die gelernte Zahnärztin über die Hälfte der Schwangerschaft hinaus und kann ihr Glück unbeschwert mit ihren Followern teilen. Zu einem Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie liebevoll ihren Babybauch streichelt, erinnerte sie sich an einen besonderen Augenblick zurück: "Wahnsinn, wie die Zeit einfach nur dahin rast. Ich bin jetzt schon in der 19. Schwangerschaftswoche und es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, als ich völlig aufgeregt mit Freudentränen in den Augen meinem Mann den positiven Schwangerschaftstest vor die Nase gehalten habe." Zeit sei eben in jeder Hinsicht kostbar und sie versuche diese so besondere Zeit so gut es geht auszukosten und zu genießen", sinnierte sie auf der Social-Media-Plattform.

Erst vor einigen Monaten feierte die Zumba-Trainerin ein ganz besonderes Jubiläum: Sie und ihr Mann hatten im Mai ihren fünften Hochzeitstag! "Danke für fünf wundervolle Ehejahre voller Liebe, Verständnis, Zuneigung und Freundschaft mein Liebling. Ich liebe dich", schwärmte sie anlässlich des Jubiläums im Netz.

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi, Februar 2019

SAT.1/Martin Rottenkolber Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin Nikkhah-Shirazi mit ihrem Mann

