Nach der Trennung von Henning Merten ist Anne Wünsche (28) seit Mai wieder in festen Händen. Erst vor wenigen Wochen verkündete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass sie ihren neuen Freund aus der Öffentlichkeit heraushalten will. Seitdem hat man von ihrem Liebsten weder etwas gesehen noch gehört. Genau das macht einige Fans stutzig – sie löchern Anne mit ständigen Beziehungsfragen und die ist davon schrecklich genervt!

In einer Q&A-Runde auf Instagram wurde die zweifache Mama sehr oft gefragt, ob sie noch mit ihrem Freund zusammen sei. "Ich habe mich dazu entschieden, es einfach privat zu halten. Ständig wurden die Fotos bis aufs kleinste Detail auseinandergenommen und er ständig mit meinem Ex verglichen", stellte sie in ihrer Story ein für alle Mal klar. Allein bei diesem Frage-Antwort-Spielchen sei sie mehr als zwei- bis dreimal danach gefragt worden.

Die Spekulationen über eine mögliche Trennung kamen erstmals Mitte September auf. Zuvor hatte Anne Bedenken über ihre Beziehung zu Karim geäußert und alle Pärchenbilder von ihrer Insta-Seite gelöscht. Gegenüber Promiflash klärte sie auf: "Ich hab mich dazu entschieden, ihn komplett rauszunehmen. Ich bin immer noch glücklich vergeben. Bei uns ist alles gut!"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund, Juli 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTube-Star

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

