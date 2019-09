Ist bei Anne Wünsche (28) und ihrem Freund Karim wirklich alles in Ordnung? Schon Anfang September äußerte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Bedenken, dass ihr aktueller Partner vielleicht nicht der Richtige sei. Sie sei sogar kurzzeitig ins Hotel gezogen, um ihre Beziehung zu kitten. Nun der nächste Schock für die Fans: Anne löschte alle gemeinsamen Turtelbilder mit ihrer besseren Hälfte auf ihrem Account! Hat sich die Zweifachmutter nun endgültig getrennt?

Auf Promiflash-Nachfrage beruhigt die YouTuberin nun ihre Fans – mit einem Liebes-Aus habe ihre Löschaktion nichts zu tun. "Ich hab mich dazu entschieden, ihn komplett rauszunehmen. Ich bin immer noch glücklich vergeben. Bei uns ist alles gut, nur möchte ich es doch lieber ganz privat halten", erklärte sie. Sie denke, dieser Schritt sei für ihre Liebe das Beste.

Dass das Paar an alles, nur nicht an eine Trennung denkt, zeigen auch ihre gemeinsamen Reisepläne. "Wir haben jetzt für November sogar unsere nächste Reise nach Mexiko gebucht", berichtet die 28-Jährige begeistert. Habt ihr wegen der Fotos auch gedacht, dass bei Karim und Anne etwas nicht in Ordnung ist? Stimmt ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

