Er schwebt wieder auf Wolke sieben! Seit der Trennung von Langzeitfreundin Natascha Ochsenknecht (55) machte der Ex-Kicker Umut Kekilli (35) mit so einigen Frauengeschichten Schlagzeilen – die große Liebe schien unter seinen Bekanntschaften allerdings nie dabei gewesen zu sein. Gegenüber Promiflash öffnete der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer nun aber sein Herz und offenbarte: Er ist unsterblich verliebt und glücklich vergeben!

In dem exklusiven Promiflash-Gespräch konnte Umut gar nicht aufhören, von seiner neuen Freundin Ina Maria Schnitzer zu schwärmen: "Sie gibt mir jeden Tag das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sie sieht nicht nur wunderschön aus, sondern hat auch ein sehr großes Herz. [...] Sie gibt mir ganz viel Liebe! Sie ist wundervoll", erzählte er und konnte seine Schmetterlinge im Bauch offenbar kaum zügeln. Seit diesem Sommer lebt Ina nach neun Jahren in den USA wieder in Deutschland, seitdem sind die zwei ein Herz und eine Seele. Wann und wie genau sie sich näher kamen, behielt der Deutsch-Türke für sich – eine entscheidende Frage beantwortete er aber nur allzu gerne: Haben er und Ina Maria sich bereits ihre Liebe gestanden? "Ja, jeden Tag", gab Umut preis.

Noch vor seinem offiziellen Liebes-Outing wurde das Paar bereits zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet, beispielsweise auf dem Oktoberfest. Für die beiden ist das allerdings keine große Sache: "Wir haben nie darüber nachgedacht, wann wir unsere Beziehung offiziell machen. Wie wurden eingeladen und das Letzte, worüber wir nachgedacht haben, ist, ob da jetzt Presse ist oder nicht! Echte Liebe braucht sich nicht zu verstecken", machte der Fernsehstar klar.

Instagram / joca Ina Maria Schnitzer in Spanien

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli in Spanien

Instagram / joca Ina Maria Schnitzer auf dem Oktoberfest 2019

