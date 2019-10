Schwesta Ewa (35) lässt sich vor ihrem Haftantritt noch mal so richtig aufhübschen! Die Skandal-Rapperin wurde im Sommer 2017 unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Körperverletzung verurteilt – und muss deshalb noch ein Jahr und zehn Monate verbleibende Strafe absitzen. Aktuell wurde der Musikerin Haftaufschub gewährt, damit sie die Möglichkeit hat, eine Einrichtung zu finden, in der sie ihre kleine Baby-Tochter mitnehmen darf. Doch diese Zeit nutzt die 35-Jährige nicht nur zur Suche, sondern auch zum Selbst-Tuning: Ewa lässt sich neue Beißerchen verpassen und das Gesicht unterspritzen!

Dieses spezielle Beauty-Programm lässt sich die gebürtige Polin unter anderem auch für künstlerische Projekte verpassen, die sie vor der Rückkehr in die Haft noch abschließen will: "Ich habe in ein paar Tagen meine Videodrehs und da will ich fresh aussehen, nicht wie eine alte Omi und deshalb spritze ich mir heute meine Stirnfalten und meine Krähenfüße weg", verrät sie in ihrer Instagram-Story. Doch nur Botox reicht der Rapperin nicht – Ewa will ein strahlendes neues Lächeln mit Hilfe von Veneers: "Ich fliege morgen wo hin, wo ich mir meine Zähne machen lasse. Ich habe eigentlich gute Zähne, ich schwöre. Aber ich mach dieses Hollywood-Gebiss. Weiß, weiß, porzellanweiß, diese Fake-Teile mach ich mir!"

Die ehemalige Prostituierte ist erst seit Anfang dieses Jahres Mutter und steht offen zu den geplanten Schönheitseingriffen. Wenn sie aktuell noch mehr Zeit hätte, würde sie sogar noch andere Stellen an ihrem Körper optimieren wollen. Vorerst müssen aber die Gesichtsbehandlungen reichen – denn für Ewa steht fest: "Ich gehe auf jeden Fall fresh in' Knast!"

Wenzel, Georg Schwesta Ewa 2018 in Berlin

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

