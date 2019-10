Seit April 2018 flimmert Krass Schule – Die jungen Lehrer im deutschen TV. Mit ihren Rollen Shayenne und Marvin wurden Julia Gerhard und Marvin Schulz in der Daily-Landschaft bekannt. Doch nicht nur ihre Charaktere in der Serie sind ein gutes Team, auch privat verstehen sich die beiden blendend. Im Netz präsentiert sich das Duo gern mal auf Bildern zusammen: Geht da also was zwischen Julia und Marvin?

Genau diese Frage stellen sich vermehrt Fans unter aktuellen Instagram-Schnappschüssen der beiden. "Seid ihr zusammen?" oder "Sind die beiden ein Paar?", häufen sich die Kommentare. Bisher sind die "Krass Schule"-Stars darauf noch nicht weiter eingegangen. Im September widmete die Schauspielerin ihrem Kollegen aber noch niedliche Worte: "Marvin ist einer, mit dem ich jeden Scheiß machen kann, aber der mir auch immer zuhört!" Neben Vielleicht-Gefühlen steckt aber noch ein anderer Grund hinter den öfter gemeinsam geknipsten Fotos – Julia und Marvin haben einen YouTube-Kanal.

Nachdem die Serie zuletzt mit miesen Quoten gekämpft hatte, verzeichneten die neuen Folgen der dritten Staffel einen wahren Quoten-Aufschwung. Anfang September erreichte "Krass Schule" Bestwerte bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Seid ihr Fan der Serie? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / juliagerhard_official Julia Gerhard, "Krass Schule"-Darstellerin

Instagram / marvinjulienofficial___ Marvin Schulz, "Krass Schule"-Star

RTL II / Krass Schule - Die jungen Lehrer Die Schüler bei "Krass Schule - Die jungen Lehrer"

