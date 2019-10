An diesen Dreh erinnert Sonny Loops sich nicht gern zurück! Seit 2014 ist die Freundin von Marcel Scorpion auf YouTube aktiv. Doch mittlerweile ist die Berlinerin nicht nur erfolgreicher Web-Star, sondern konnte auch schon die ein oder andere kleinere Filmrolle ergattern. Für die Reality-Serie "Krass Klassenfahrt" hatte sie vor Kurzem ihren ersten Filmkuss – doch der lief alles andere als glatt ab...

Sonny sprach mit der Berliner Zeitung über die Dreharbeiten und erinnerte sich an eine besonders intime Szene zurück: "Am Anfang gab es auch einen kleinen Zwischenfall. Ich bin ausgerutscht und mit meinem Kopf auf seinem Schritt gelandet. Da war die Hemmung auf jeden Fall schon mal weg." Beim zweiten Versuch habe es dann aber geklappt und es sei zum Kuss zwischen ihrem Filmpartner und ihr gekommen.

Bei "Krass Klassenfahrt" spielt Sonny Loops eine neue Schülerin, die unglücklich in ihren Stiefbruder verliebt ist. Die Fans dürfen sich aber auch auf ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern freuen: Social-Media-Stars wie Jonas Ems (22), Kayla Shyx und Jonas Wuttke (22) werden wieder in ihre Rollen schlüpfen. Am 11. Oktober startet die zweite Staffel auf dem Streaming-Dienst Pantaflix und wird zusätzlich auf YouTube ausgestrahlt.

Actionpress/ Defrance Sonny Loops, November 2018

ActionPress Sonny Loops, YouTuberin

Actionpress/ Tamara Bieber Jonas Ems bei der Glow 2019

