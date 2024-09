Junge oder Mädchen? Sonny Loops verrät das Babygeschlecht

Sonny Loops (28) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die Influencerin verkündete vor rund drei Wochen, dass sie und ihr Partner Jamie Birrell ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun teilt sie auf Instagram ein Video ihrer Gender-Reveal-Party. Dort decken sie und ihr Liebster nacheinander auf einem Tic-Tac-Toe-Feld blaue und rosa Kreise auf, auf denen die Worte "Boy" und "Girl" stehen. Am Ende füllen drei rosa Kreise eine Reihe und somit ist klar: Sonny und Jamie erwarten ein kleines Mädchen.

Darüber sind die Turteltauben offenbar ganz aus dem Häuschen: In dem Video ist zu sehen, wie sie sich glücklich in die Arme fallen, während Sonny sogar ein paar Tränchen verdrücken muss. Dazu schreibt sie: "Der wohl schönste Moment in unserem Leben bis jetzt." Und auch Jamie bringt seine Freude zum Ausdruck. Er kommentiert das Video mit den liebevollen Worten: "Ich freue mich so sehr auf unsere kleine Prinzessin." Doch nicht nur die werdenden Eltern sind ganz aus dem Häuschen: Auch ihre Freunde und Kollegen freuen sich sehr für die beiden. "Herzlichen Glückwunsch", kommentiert beispielsweise Twenty4tim (24), während Kisu (32) sich freut: "Ich habe richtig geraten, juchhu. Herzlichen Glückwunsch."

Nach der Trennung von Marcel Scorpion stellte Sonny im Februar des vergangenen Jahres ihren neuen Partner Jamie vor. Kürzlich gaben sie dann bekannt, dass sie den nächsten Schritt wagen und ein gemeinsames Haus gekauft haben. Anfang September teilte sie dann ein Video von sich und Jamie, wie sie durch die Berge laufen und sich küssen. Am Ende ist dann Sonnys wachsender Babybauch zu sehen. Zusätzlich hält sie ein Ultraschallfoto in die Kamera. "Ich will, dass es immer so bleibt... Nein, es wird noch viel besser", schwärmte sie dazu.

Instagram / sonnyloops Jamie Birrell und Sonny Loops im September 2024

Instagram / sonnyloops Sonny Loops und Jamie Birrell

