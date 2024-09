So schwer war das erste Trimester für schwangere Sonny Loops

Anfang des Monats gab Sonny Loops (28) bekannt, den ersten Nachwuchs mit ihrem Partner Jamie Birrell (25) zu erwarten. Das erste Trimester hat die YouTuberin bereits erfolgreich abgehakt – Zeit für ein Resümee! "Das sind meine glorreichen Momente der letzten Monate, als ich meine Schwangerschaft noch geheim gehalten habe. Es ging mir... So wie die Fotos aussehen", scherzt die werdende Mama auf Instagram. Passend dazu teilt sie eine Reihe von wenig glamourösen Fotos, die sie müde und abgeschlagen im Bett und auf dem Sofa zeigen.

Die Influencerin macht also keinen Hehl daraus, dass die ersten Wochen nicht die leichtesten waren. Sie sei nach jeder Kleinigkeit erschöpft gewesen und habe mit allerlei Beschwerden sowie Heißhunger zu kämpfen gehabt. Auch mit Übelkeit und Magenbeschwerden scheint sie ein Problem gehabt zu haben: Eins der Fotos zeigt ihren "Lebensretter", nämlich Tabletten gegen Sodbrennen. "Mehr Realität geht nicht", beteuert Sonny. So langsam gehe es jedoch bergauf und sie könne ihre anderen Umstände etwas mehr genießen.

Nachdem sie vor knapp einem Monat ihre Schwangerschaft verkündet hatte, machte sie vor wenigen Tagen auch das Geschlecht ihres ungeborenen Babys öffentlich: Es wird ein Mädchen! In dem süßen Enthüllungsvideo im Netz ist die Freude bei den werdenden Eltern groß. Papa in spe Jamie kommentierte den Beitrag stolz: "Ich freue mich so sehr auf unsere kleine Prinzessin."

Instagram / sonnyloops Sonny Loops im ersten Trimester ihrer Schwangerschaft

Instagram / jamiebirrell Jamie Birrell und Sonny Loops

